Kosovo: Osmani a von der Leyen, ritardi in percorso Ue danneggiano credibilità di Bruxelles

- Il percorso del Kosovo è chiaro ed il suo futuro è nell'Unione europea ma "i ritardi in questo processo diminuiscono la credibilità dell'Ue". Lo ha detto la presidente del Kosovo Vjosa Osmani dopo avere incontrato oggi a Pristina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, secondo quanto riferito in un comunicato dalla presidenza di Pristina. Osmani ha anche sottolineato che l'Ue dovrebbe avere una chiara strategia per l'integrazione dei Balcani occidentali, che include anche il Kosovo. Sulla questione della liberalizzazione dei visti, Osmani ha sottolineato che il Kosovo ha già soddisfatto tutti i criteri e ha invitato l'Ue a mantenere le promesse fatte. Durante l'incontro è stata discussa anche l'attuale situazione politica in Kosovo, con particolare attenzione alla situazione nel nord del Paese. "La presidente Osmani ha sottolineato che il Kosovo sta adempiendo solo a un aspetto giuridico e che non vi è alcuna tendenza da parte del Kosovo ad aggiungere tensione alla situazione della sicurezza. Al contrario, secondo il presidente Osmani tale tendenza è manifestata apertamente dalla parte serba che, influenzata dagli ambienti russi, sta cercando di provocare la destabilizzazione nell'intera regione balcanica. Per questo motivo la presidente Osmani ha chiesto che l'intera comunità internazionale condanni le tendenze alla destabilizzazione della Serbia", si legge nella dichiarazione della presidenza di Pristina. In relazione al processo di dialogo con la Serbia, Osmani ha sottolineato che questo dovrebbe concludersi con il "riconoscimento reciproco, come unica soluzione per una pace duratura nella regione", si conclude. (Alt)