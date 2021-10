Serbia-Kosovo: presidente Vucic, Autostrada della pace è importante per relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione della cosiddetta Autostrada della pace, destinata a collegare la città di Nis in Serbia con Pristina, in Kosovo, è importante per le future relazioni fra serbi e albanesi. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Vucic e von der Leyen hanno presenziato oggi a Nis alla firma dell'accordo tra la società pubblica Corridoi della Serbia e il consorzio Strabag Ag e Strabag d.o.o. Belgrado per la costruzione della prima fase della cosiddetta Autostrada della pace sulla sezione Merosina - Merosina 1. (segue) (Seb)