Serbia-Kosovo: Vucic, accettata soluzione per ridurre le tensioni

- La Serbia ha accettato la proposta avanzata in sede europea per arrivare ad una riduzione delle tensioni scaturite nel nord del Kosovo per la questione delle targhe automobilistiche. Lo ha detto oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic in una conferenza stampa a Belgrado. "Entrambe le parti hanno concordato che il Rosu (unità speciali armate della polizia kosovara) si ritiri da Jarinje e Brnjak simultaneamente con l'abbattimento delle barricate (erette dagli abitanti serbi del luogo) il 2 ottobre alle 8 del mattino, e che il ritiro del Rosu si completi entro le 16 dello stesso giorno", ha detto Vucic. "La Kfor con le sue forze resterà anche prima dell'attuazione a Jarinje e Brnjak e per circa due settimane successive per tutelare la sicurezza dell'ambiente e la libertà di movimento", ha aggiunto Vucic. (Seb)