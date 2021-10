Kosovo: missione Kfor, contingente italiano sanifica le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del contingente italiano in Kosovo appartenenti al Regional Command West, nella settimana passata, hanno sviluppato un'intensa attività di sanificazione a supporto delle istituzioni scolastiche per fronteggiare l'emergenza Covid-19 alla vigilia dell'apertura del calendario scolastico kosovaro fissato per il 27 settembre 2021. Lo riferisce un comunicato stampa. Nel corso di questa settimana i nuclei disinfettori presenti all'interno della base Villaggio Italia, hanno sanificato 18 istituti scolastici dislocati nella città di Peja/Pec a maggioranza di etnia albanese kosovara, e un istituto scolastico presso il villaggio di Gorazdevac di etnia serba in vista dell'apertura dell'anno scolastico 2021/2022. L'attività è avvenuta in coordinazione con il Provveditorato agli studi di Peja/Pec seguendo una programmazione volta a sanificare tre o quattro istituti al giorno per un totale di 50.000 metri quadri di superficie. (segue) (Com)