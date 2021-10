Balcani: Ue, accordo tra Serbia e Kosovo serve a risolvere tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo ampie discussioni facilitate dal rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina e altre questioni regionali dei Balcani occidentali Miroslav Lajcak, il capo negoziatore del Kosovo Besnik Bislimi e il capo negoziatore della Serbia Petar Petkovic hanno raggiunto un accordo per risolvere le tensioni nel nord del Kosovo e lavorare verso una soluzione sostenibile che consenta la libertà di movimento per tutte le persone. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). "Per allentare le tensioni, le parti hanno concordato di rimuovere le unità speciali di polizia attualmente schierate ai Common Crossing Points Jarinje/Jarinje e Brnjak/Bernjake, contemporaneamente ai blocchi stradali a partire dal 2 ottobre 2021 alle 08 e finendo non più tardi delle 16. La Kfor si schiererà ai Common Crossing Points di Jarinje/Jarinje e Brnjak/Bernjake prima dell'inizio della rimozione simultanea e rimarrà per circa due settimane per proteggere un ambiente sicuro e garantire la libertà di movimento", ha spiegato in una nota stampa il Seae. In seguito alle misure per attenuare la situazione sul terreno, le parti applicheranno il regime di adesivi come concordato nel quadro del dialogo facilitato dall'Ue come soluzione temporanea fino a quando non sarà concordata una soluzione permanente. Sarà istituito un gruppo di lavoro presieduto dall'Ue e composto da Ue, Belgrado e Pristina, per trovare una soluzione permanente e sostenibile alla questione delle targhe sulla base degli standard e delle pratiche Ue. La prima riunione del gruppo di lavoro si terrà il 21 ottobre 2021 a Bruxelles. (segue) (Beb)