Kosovo: missione Kfor, cambio al vertice del Centro amministrativo d'intendenza

- Ha avuto luogo presso la base di Villaggio Italia, sede del Regional Command West della missione Kfor, l'avvicendamento alla direzione del Centro amministrativo d'intendenza (Cai), la componente della missione in Kosovo che gestisce e cura gli aspetti giuridici, contrattuali ed ammnistrativi necessari a garantire il supporto e l'aderenza alle operazioni condotte dal contingente italiano. Lo riferisce un comunicato stampa. Il colonnello Stefano Conio, dopo oltre sei mesi di intenso e proficuo lavoro, ha ceduto l'incarico al colonello Walter Petruccelli, entrambi appartenenti alla Forza armata dell'Esercito. Nel salutare l'Ufficiale in partenza, il comandante del Regional Command West, colonnello Andrea Bertazzo, ha espresso il proprio ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto in questo periodo dal colonnello Conio evidenziando i risultati lusinghieri ottenuti dal Cai nella gestione delle risorse economiche e finanziarie in una fase delicata, come quella attuale resa particolarmente difficoltosa, a causa restrizioni-limitazioni dovute all'emergenza Covid-19. Il Comandante ha, inoltre, augurato al subentrante Colonnello Petruccelli di proseguire nel compito assegnato con un approccio pragmatico ed aderente alla cornice normativo-procedurale nazionale e della Nato finalizzati al soddisfacimento degli impegni di natura operativa. Kfor è la missione più longeva della Nato e anche la più consistente per numero di militari. L'Italia è attualmente il primo Paese contributore della missione e ne detiene il comando per la 12ma volta, ottava consecutiva con il Generale di Divisione Franco Federici, attuale Comandante della Kosovo Force. Dei 3.700 militari della Kfor, circa 630 sono italiani, con una rappresentanza di personale appartenente a tutte e quattro le Forze Armate. (Com)