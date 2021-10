Brasile: Petrobras crea un programma di sostegno alle famiglie vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha approvato la creazione di un programma sociale per sostenere le famiglie in situazione di vulnerabilità sociale, concedendo benefici per l'acquisto di beni essenziali come il gas di petrolio liquefatto (Gpl), gas in bombole o gas da cucina. Il programma prevede un finanziamento da 300 milioni di real (47,4 milioni di euro). Il presidente di Petrobras, Joaquim Silva e Luna, ha sottolineato che l'azienda è "socialmente responsabile e impegnata a migliorare le condizioni di vita delle famiglie, in particolare delle più vulnerabili. La pandemia e tutte le sue conseguenze hanno portato maggiori difficoltà alle persone che vivono in povertà. Questo spinge Petrobras di rafforzare il suo ruolo sociale, contribuendo ancora di più al benessere della società", ha detto.(Brb)