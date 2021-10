Perù: governo sollecita Cile per nuovo ampliamento termini estradizione Fujimori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Perù ha annunciato che chiederà alle autorità cilene un nuovo ampliamento dei termini dell'estradizione dell'ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) affinché possa essere processato per altri sei reati, tra i quali quelli di omicidio e rapimento. "Dal momento in cui siamo arrivati al governo, abbiamo preso in esame richieste di estradizione paralizzate e tra queste abbiamo riscontrato sei casi dell'ex presidente Fujimori, alcuni per reati molto gravi come l'omicidio qualificato", ha dichiarato il ministro della Giustizia, Aníbal Torres, riferisce l'agenzia di stampa "Andina". L'ex presidente Fujimori è stato estradato dal Cile nel 2007 nel quadro di un processo dove era accusato di crimini contro l'umanità per i massacri di "Barrios Altos" e "La Cantuta" nel 1991, in cui sono state uccise una ventina di persone, e per i quali sta scontando una condanna a 25 anni. (segue) (Brb)