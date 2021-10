Perù: governo sollecita Cile per nuovo ampliamento termini estradizione Fujimori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che il nuovo governo del Perù del presidente Pedro Castillo presenta una richiesta di questo tipo. Il mese scorso, il ministero della Giustizia ha chiesto formalmente al Cile di ampliare i termini dell'estradizione di Fujimori includendo l'imputazione per contrabbando di armi in relazione alla presunta vendita illegale di armi alla guerriglia delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). L'ex presidente del Perù è attualmente indagato anche nell'inchiesta sulla sterilizzazione forzata di quasi 350.000 donne e 25.000 uomini di diverse comunità indigene durante il suo governo tra il 1990 e il 2000. In virtù dell'accordo di estradizione che entrambi i paesi hanno firmato, senza l'approvazione della giustizia cilena l'ex presidente Fujimori non potrà essere processato per crimini che non sono stati inclusi originariamente. (Brb)