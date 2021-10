Bangladesh: leader rohingya ucciso in campo rifugiati, condanna dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti esprimono profonda tristezza e turbamento per l’omicidio di Mohib Ullah, uno dei leader della comunità rohingya in Bangladesh, avvenuto nel campo profughi di Kutupalong, nel distretto di Cox’s Bazar, che ospita migliaia di membri della minoranza musulmana fuggiti dal Myanmar. L’uomo è stato ucciso da colpi di pistola sparati da ignoti. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Ullah è stato un coraggioso difensore dei diritti umani dei musulmani rohingya in tutto il mondo – ha aggiunto - Si è recato al Consiglio per i diritti umani a Ginevra e negli Stati Uniti per parlare alla ministeriale per la promozione della libertà religiosa nel 2019. Durante il suo viaggio, ha condiviso le sue esperienze con il presidente e il vicepresidente e ha parlato insieme ad altri sopravvissuti a persecuzioni motivate dalla religione”. “Chiediamo un'indagine completa e trasparente sulla sua morte con l'obiettivo di ritenere responsabili gli autori di questo crimine efferato. Onoreremo il suo lavoro continuando a difendere i rohingya e ad alzare la voce dei membri della comunità nelle decisioni sul loro futuro, ha concluso.(Nys)