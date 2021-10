Usa: da dipartimento Sicurezza interna nuove linee guida su trattamento migranti irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario per la Sicurezza interna Usa, Alejandro Mayorkas, ha emesso nuove linee guida per le autorità incaricate di gestire i flussi migratori irregolari al confine meridionale. Lo scrive il quotidiano “Washington Post”. Le direttive sanciscono che il fatto che un immigrato sia senza documenti "non dovrebbe essere la base" per decidere di detenerlo ed espellerlo dagli Stati Uniti. L'amministrazione del presidente, Joe Biden, continuerà a dare la priorità all'arresto e alla deportazione degli immigrati che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale e pubblica e coloro che hanno recentemente attraversato illegalmente il confine, ha affermato Mayorkas, precisando che gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) non dovrebbero tentare di arrestare ed espellere lavoratori agricoli, anziani e altre persone che risultavano passibili di espulsione sotto l'amministrazione dell’ex presidente Donald Trump e con le relative linee guida.(Nys)