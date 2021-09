© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti parteciperà alla conferenza stampa dei leader della coalizione per la chiusura della campagna elettorale.Spinaceto, largo Nicolò Cannella (ore 10).- Il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti parteciperà alla chiusura del candidato Lorenzo Santonocito.Roma, piazza Vittorio Emanuele (ore 17:30)- Il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti partecipa alla chiusura della campagna elettorale di Andrea Liburdi.Roma, piazza Bologna (ore 18:30)- Il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti sarà presente alla chiusura della campagna elettorale di Fabrizio Santori.Roma, via dei Colli Portuensi 518 (ore 19:30)- Il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti sarà presente alla chiusura della campagna elettorale di Simona Baldassarre e Davide Bordoni, da Profumo.Roma, via di Villa Lauchli (ore 20:30) (segue) (Rer)