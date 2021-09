Libia: Consiglio sicurezza estende fino al 31 gennaio missione Unsmil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferiscono i media internazionali, la bozza di risoluzione presentata dal Regno Unito invitava il segretario generale delle Nazioni Unite a "mantenere il suo inviato speciale per sei mesi", estendendo Usmil di un anno.Nel testo si sottolineava la necessità che la missione fosse "guidata, una volta nominato, da un rappresentante speciale del segretario generale, con sede presso la missione a Tripoli, coadiuvato da due assistenti", uno per gli aiuti umanitari, uno per la politica. Il punto di discordia sarebbe la residenza a Tripoli dell’inviato Kubis, attualmente residente a Ginevra, mentre nella capitale libica è presente in qualità di coordinatore e assistente dell’inviato Onu il diplomatico originario dello Zimbabwe Raisedon Zenenga, come richiesto dalla presidenza Usa di Donald Trump. Uno studio indipendente delle Nazioni Unite ha stabilito quest'estate che questo organigramma era inadeguato e ha chiesto il ritorno di un inviato a Tripoli, a cui la Russia si è opposta. La seconda opposizione di Mosca è legata al ritiro di mercenari e truppe straniere dalla Libia. Londra ha voluto chiedere all'inviato Onu di "concentrarsi nel suo lavoro (...) sulla fine del ruolo degli attori internazionali nel conflitto", secondo la bozza di testo, chiedendo anche il sostegno al cessate il fuoco "in particolare attraverso un ritiro sincronizzato dalla Libia senza indugio di tutte le forze straniere e mercenarie". La Russia ha insistito, nel proprio progetto di parlare di un ritiro delle forze straniere non solo "sincronizzato" ma anche "parallelo, equilibrato. e sequenziato", mettendo sullo stesso piano i mercenari russi del gruppo paramilitare Wagner, che sostengono il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, e i militari turchi che sostengono Tripoli. Secondo l'Onu, più di 20.000 mercenari (russi, siriani, ciadiani, sudanesi) e militari (turchi) sono ancora in Libia, minacciando il processo di pace. (Res)