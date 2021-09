Cile-Bolivia: Santiago accusa La Paz di non fare "nessuno sforzo" per contenere il passaggio di migranti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte delle ripercussioni internazionali il presidente Pinera ha condannato l'aggressione contro l'accampamento di migranti irregolari anche se ha ribadito la volontà del suo governo di "mettere ordine in casa". "Condanno categoricamente la brutale aggressione che una turba di persone fuori di sé ha commesso contro un gruppo di migranti irregolari di origine venezuelana", ha dichiarato Pinera lunedì in un punto stampa. "Stiamo facendo tutto il possibile affinché questo crimine non rimanga impunito e sia castigato severamente secondo la legge", ha aggiunto il presidente. Le polemiche seguite all'attacco xenofobo hanno raggiunto il capo di Stato mentre era in visita ufficiale in Uruguay. Pinera ha respinto ad ogni modo le critiche mosse alla politica migratoria del suo governo, che di recente aveva annunciato di voler riprendere le espulsioni di irregolari. "Come governo stiamo riuscendo con il nostro impegno a mettere ordine in casa promuovendo la migrazione legale, ordinata e sicura che protegga i diritti dei migranti e quelli dei cileni", ha detto. (segue) (Abu)