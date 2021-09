Paraguay: ancora scontri e proteste dopo promulgazione legge contro occupazione illegale di terre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi scontri tra la Polizia e manifestanti si sono verificati giovedì nei pressi del palazzo del Parlamento della capitale del Paraguay, Assunzione dopo la promulgazione della legge contro l'occupazione illegale di terre. Gli incidenti erano ripresi dopo che un leader indigeno era stato arrestato a seguito delle proteste tenute mercoledì contro la norma che colpisce in particolare indigeni e contadini che reclamano un'equa distribuzione della terra. Le forze di sicurezza, riferisce il quotidiano "Ultima Hora", avevano arrestato in precedenza il leader del movimento indigeno Derlis Lopez Ortiz per la presunta partecipazione ad atti di vandalismo avvenuto. Al momento dell'arresto di Ortiz, un gruppo di persone ha iniziato a lanciare pietre e frecce, e gli agenti hanno risposto a loro volta con cartucce di gomma. I collettivi di contadini e gruppi indigeni hanno annunciato che rimarranno accampati a oltranza nella centrale Plaza de Armas, di fronte al Congresso, dopo che il presidente, Mario Abdo Benítez, ha promulgato oggi la norma contestata. (segue) (Abu)