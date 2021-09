Francia: governo blocca prezzi del gas fino ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese bloccherà gli aumenti in bolletta del gas fino ad aprile. Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, ai microfoni dell'emittente televisiva "Tf1", spiegando che ad aprile i costi dovrebbero cominciare a scendere. Sull'aumento dell'elettricità, Castex ha spiegato che verrà rivalorizzato "l'assegno energia" destinato alle famiglie più modeste se le misure di moderazione dei prezzi non basteranno. Castex ha parlato di uno "scudo tariffario" che sarà creato per contenere l'impennata dei prezzi in bolletta. Il premier ha ricordato che "l'assegno energia" è stato lanciato nell'ambito delle proteste dei gilet gialli e viene versato ogni anno nel mese di aprile con una media id 150 euro a beneficiario.(Frp)