Roma 2021: Gualtieri, Giubileo evento planetario, se eletto prima azione tavolo e incontro con Draghi

- Il Giubileo del 2025 "è un evento di importanza planetaria e di straordinario significato spirituale e universale. Per Roma e per l'Italia è una grande responsabilità e anche un'opportunità per rendere la città più bella e più accogliente per le decine di milioni di pellegrini che arriveranno da tutto il mondo. Roma deve farsi trovare pronta, e sono già al lavoro sugli interventi e le risorse necessarie, oltre che sulla governance più efficace che sarà definita insieme al Governo. Per questo, appena eletto, incontrerò il Presidente del Consiglio e la Santa Sede, e parteciperò al Tavolo Istituzionale per il Giubileo che da ministro dell'Economia ho istituito con la scorsa legge di Bilancio, che comprende anche diversi ministri, il Presidente della Regione Lazio e 4 rappresentanti del Parlamento". Lo scrive su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. "Sulla governance, sottolineo che la buona esperienza del Giubileo del 2000 costituisce un utile riferimento istituzionale e organizzativo", conclude. (Rer)