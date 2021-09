© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato sindaco Roberto Gualtieri, visiterà i mercati di Vigna Clara, in piazza Diodati e Fleming (Piazza Montelone da Spoleto), insieme al candidato Presidente del XV Municipio, Daniele Torquati. (ore 10)- Il candidato sindaco Roberto Gualtieri, parteciperà alla chiusura della campagna elettorale per il Comune e per i Municipi di Roma in 15 piazze della città, con le candidate e i candidati Presidenti, accompagnati da testimonial della coalizione. Il candidato sindaco Roberto Gualtieri chiuderà a San Basilio, nel Municipio IV, in Via Loreto, inizio evento dalle 17.30. Sarà affiancato dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, da Beatrice Lorenzin, Presidente del Comitato elettorale di Roberto Gualtieri e dal candidato Presidente per il IV Municipio, Massimiliano Umberti.- Alle 19.30 Roberto Gualtieri incontrerà, presso lo spazio eventi Monk in via Giuseppe Mirri, 35, le educatrici degli asili nido e le insegnanti delle scuole d’infanzia di Roma Capitale. (segue) (Rer)