Expo 2020: Di Maio, grazie a imprese italiane che fanno differenza nel mondo

- Grazie alle nostre imprese che sono il motore del Paese e fanno la differenza nel mondo. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, in un messaggio sulla sua pagina Facebook diramato in occasione dell’inaugurazione di Expo 2020 Dubai. “La Bellezza unisce le persone, non ci poteva essere concetto migliore per descrivere la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai. Un'idea che ci riporta al grande sforzo che l'Italia, in modo compatto, sta facendo per uscire dalla pandemia e per avviare la ripresa economica. Un'idea vincente, tanto che ieri il Padiglione Italy Expo 2020 è arrivato primo ai Construction Innovation Awards negli Emirati Arabi Uniti, con un premio per il miglior progetto imprenditoriale dell'anno”, ha dichiarato Di Maio. “Un'altra affermazione della qualità che il nostro Paese è in grado di esprimere in ogni campo, della creatività e dell'ingegno che da sempre contraddistinguono lo stile italiano. Il Padiglione aprirà al pubblico domani, primo ottobre, e sono certo che i nostri connazionali anche a Dubai riusciranno a valorizzare al meglio le nostre eccellenze. Anche questa è ripartenza, rilancio all'insegna dell'economia sostenibile e dell'innovazione”, ha dichiarato Di Maio.(Res)