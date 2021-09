Serbia: von der Leyen, molto preoccupata per crisi con Kosovo, ma soluzione possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è molta preoccupazione per la crisi in corso tra Serbia e Kosovo, ma una soluzione può essere trovata e il Dialogo facilitato dall'Unione europea è una piattaforma per arrivare alla de-escalation e a una intesa. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa con il presidente serbo, Aleksandr Vucic. "Noi tutti siamo molto preoccupati della attuale crisi" tra Serbia e Kosovo, "ma sono profondamente convinta che la de-escalation è possibile e che è possibile trovare una soluzione sostenibile", ha detto. La presidente ha sottolineato che il Dialogo facilitato dall'Unione europea è una "piattaforma per risolvere la crisi attuale" e che "mentre parliamo qui, i dialoghi stanno procedendoa Bruxelles. Ed è positivo. Perché parlandoci e negoziando l'un l'altro, le soluzioni possono essere trovate", ha spiegato. "La regione ha bisogno di cooperazione e riconciliazione", ha evidenziato. (Seb)