Expo 2020: Dubai, apre ufficialmente la prima Esposizione universale in un Paese arabo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via ufficialmente questa sera con una cerimonia spettacolare durata 90 minuti Expo 2020 Dubai, la prima Esposizione universale in un Paese arabo ed evento di punta a livello globale dopo la pandemia di Covid-19. Per domani è prevista l’apertura ufficiale dei padiglioni nazionali, tra cui quello dell’Italia, a cui ieri è stato assegnato il premio come miglior progetto imprenditoriale dell'anno ai prestigiosi Construction Innovation Awards negli Emirati Arabi Uniti. Il grande evento di lancio di Expo 2020 Dubai si è svolto sotto la cupola di Al Wasl Plaza, larga 130 metri e alta 67,5 metri, considerato lo schermo di proiezione a 360 gradi più grande del mondo. Alla cerimonia erano presenti il sovrano di Dubai, lo sceicco Mohammed bin Rashid e il principe ereditario di Abu Dhabi, lo sceicco Mohamed bin Zayed. Tre le autorità che hanno parlato all’evento: il segretario generale del Bureau International des Expositions (Bie) Dimitri Kerkentzes; il commissario generale di Expo 2020 per gli Emirati Arabi Uniti, Nahyan Mubarak Al Nahyan; il principe ereditario di Dubai Hamdan bin Rashid al Maktoum. L’evento è stato scandito da una serie di performance di artisti di fama mondiale: il tenore italiano Andrea Bocelli; l’attrice e cantante statunitense Andra Day; la cantautrice britannica Ellie Goulding; il pianista cinese e star internazionale Lang Lang; la cantante originaria del Benin Angelique Kidjo, il cantante Mohammed Abda e i famosi cantanti emiratini Ahlam e Hussein Al Jasmi, ambasciatore di Expo 2020 Dubai, la giovane cantante Almas, la cantante libanese-statunitense Maysa Karaa. (segue) (Res)