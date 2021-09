Expo 2020: Dubai, apre ufficialmente la prima Esposizione universale in un Paese arabo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È giunto il momento di aprire Expo 2020 Dubai, un'Esposizione universale che segna la nostra epoca, che svolge un ruolo determinante nella ripresa globale e che contribuisce a un futuro migliore”, ha dichiarato il segretario generale del Bureau International des Expositions (Bie), Dimitri Kerkentzes, nel suo intervento in occasione della cerimonia di apertura di Expo 2020 Dubai. “Per decine di milioni di persone, Expo 2020 Dubai è un'occasione straordinaria per riconnettersi con il mondo intero, per impegnarsi veramente con questioni critiche di importanza universale e per mostrare soluzioni innovative e all'avanguardia ai problemi a livello globale”, ha dichiarato Kerkentzes. “L'obiettivo generale delle esposizioni come piattaforme globali per l'inclusività e il multilateralismo assume uno scopo rinnovato a Expo 2020 poiché una crisi sanitaria globale senza precedenti ha colpito il mondo con le sue profonde conseguenze”, ha sottolineato il segretario generale del Bie. Il commissario generale dell'Expo 2020 degli Emirati Arabi Uniti, Nahyan Mubarak Al Nahyan, ha affermato che ospitando Expo 2020, Dubai mira a trasmettere un messaggio di pace e tolleranza al mondo. "Oggi diciamo a tutto il mondo, benvenuto negli Emirati Arabi Uniti e benvenuto a Expo 2020 che fornirà una piattaforma significativa per tutte le persone per connettersi, discutere e lavorare insieme". Insieme, ha aggiunto “trasmetteremo, dagli Emirati Arabi Uniti al mondo, un messaggio di tolleranza, convivenza e pace; un messaggio di progresso, prosperità e crescita; un messaggio di fratellanza, felicità e una ferma volontà di creare un futuro più luminoso per tutti”. Da parte sua, Hamdan bin Rashid al Maktoum, principe ereditario di Dubai, ha dichiarato: “Il mondo intero si riunisce negli Emirati Arabi Uniti. Oggi assistiamo, insieme, a un nuovo inizio. Mentre inauguriamo, insieme, con le benedizioni di Allah, Expo 2020 Dubai, che Dio ci conceda il successo". (segue) (Res)