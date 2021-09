Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Chiusura della campagna elettorale a presidente del Municipio VIII di Amedeo Ciaccheri con una festa popolare. Interverranno in piazza Goffedo Bettini e Massimiliano Smeriglio.Roma, piazza Damiano Sauli (ore 16:30)- "Ripartiamo dalla cultura", questo il titolo scelto per la chiusura della campagna elettorale della candidata del centrosinistra per la Presidenza del Primo Municipio Lorenza Bonaccorsi. Ad accompagnarla sul palco ci saranno il Ministro della Cultura Dario Franceschini e lo scrittore Gianrico Carofiglio. Interverranno anche i capilista della coalizione che sostengono la candidatura di Lorenza Bonaccorsi.Roma, piazza Cola di Rienzo (ore 18)- Chiusura della campagna elettorale del Popolo della Famiglia per le Amministrative a Roma. Interverranno il candidato sindaco Fabiola Cenciotti, i candidati presidenti ai Municipi, il presidente nazionale Mario Adinolfi e il coordinatore nazionale Nicola Di Matteo.Roma, Capranichetta, piazza Montecitorio (ore 17) (segue) (Rer)