Cile-Bolivia: Santiago accusa La Paz di non fare "nessuno sforzo" per contenere il passaggio di migranti

- Il governo del Cile ha accusato la Bolivia di "non fare alcuno sforzo" per impedire l'attraversamento di migranti irregolari lungo il confine comune nella regione settentrionale di Tarapacà. "Abbiamo 300 chilometri di confine con la Bolivia e la Bolivia non fa alcuno sforzo affinché la gente non attraversi", ha affermato il delegato presidenziale, Miguel Angel Quezada, in un'intervista a "Radio Cooperativa", segnalando inoltre che "dal lato boliviano viene tollerata l'attività di sciacalli che organizzano il transito irregolare dei migranti". Quezada ha quindi confermato l'invio di rinforzi della Polizia (Carabineros) nel municipio di Colchane, principale punto di approdo dei migranti in territorio cileno. Il rappresentante del governo di Sebastian Pinera ha quindi affermato che il controllo dell'immigrazione è "una sfida per il Sudamerica" e ha chiarito che la soluzione della crisi deve passare attraverso leggi specifiche. "Dobbiamo iniziare un dibattito su ciò che vogliamo per il Cile in materia di migrazione", ha affermato. (segue) (Abu)