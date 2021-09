Cile-Bolivia: Santiago accusa La Paz di non fare "nessuno sforzo" per contenere il passaggio di migranti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela aveva annunciato da parte sua che attiverà il piano "Vuelta a la Patria", progettato per il rientro volontario dei venezuelani nel loro Paese, per i connazionali che si trovano in Cile. L'annuncio è stato dato ieri dalla vicepresidente Delcy Rodríguez e segue le azioni contro i migranti, in gran parte venezuelani, registrate nel fine settimana nel nord del Cile. "Il presidente, Nicolás Maduro, ha ordinato l'immediata attivazione del Plan Vuelta a la Patria affinché i nostri connazionali tornino nella nostra patria", ha detto Rodríguez parlando dal palazzo presidenziale. La vicepresidente ha quindi chiesto alle autorità nazionali e locali del Cile di salvaguardare l'integrità dei migranti venezuelani. "È inconcepibile ciò che sta accadendo, la persecuzione, la xenofobia, l'odio contro i nostri migranti in Cile", ha affermato. Secondo dati raccolti dall'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) si stima che sono più di 457.000 i venezuelani che vivono attualmente in Cile. La maggior parte di loro ha uno status legale tuttavia, afferma l'ong, le politiche migratorie del governo di Sebastian Pinera messe in atto dal 2019 hanno reso sempre più difficile per i venezuelani richiedere e ottenere visti o asilo, limitando drasticamente le possibilità di regolarizzazione. (Abu)