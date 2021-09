Roma: Bonafoni (Civica Zingaretti), rapporto Cgil-Sbilanciamoci certifica fallimento giunta Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immobilità, staticità, inadeguatezza, poca trasparenza. Sono parole che ricorrono con frequenza nel report sugli effetti delle politiche di bilancio del Comune di Roma negli anni 2016-2021 realizzato da Cgil-Sbilanciamoci! e presentato oggi nella Sala Soldini della Filt Cgil di Roma e Lazio". Così in una nota la capogruppo della Lista civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio e promotrice della lista civica 'Roma Futura' Marta Bonafoni. "Una fotografia del fallimento dell'azione amministrativa della Giunta guidata da Virginia Raggi - aggiunge - gravata dall'ulteriore fardello della scarsa capacità del Comune di Roma di offrire dati disaggregati e aggiornati, che rende il monitoraggio delle politiche messe in campo dal Campidoglio quasi una chimera. Colpisce, nel quadro delle inadempienze che si sono comunque riuscite a cogliere, lo scarto sempre in negativo tra le previsioni in programmazione e gli impegni di spesa a consuntivo rispetto a servizi e politiche sociali, ancor più impietoso se messo a confronto con città come Milano". (segue) (Com)