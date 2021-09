Roma: Bonafoni (Civica Zingaretti), rapporto Cgil-Sbilanciamoci certifica fallimento giunta Raggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assume poi contorni di estrema gravità - spiega ancora - se si scende nel dettaglio delle persone più fragili, come gli anziani, che nella Capitale nel 2018 hanno potuto contare su una spesa pro-capite per interventi di soli 79 euro (261 a Milano). Ma la situazione non migliora, ad esempio, sugli asili nido, dove il numero di posti disponibili invece che aumentare è sceso, così come sono diminuiti i progetti di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, mentre aumentano le povertà e i bisogni delle persone senza fissa dimora che il Comune non è riuscito a intercettare. Roma, che in questi ultimi cinque anni - anche a causa della pandemia - è divenuta Capitale delle disuguaglianze, ha bisogno di un cambio di passo, con un ripensamento di servizi sociali e welfare che riparta dalla co-progettazione con associazioni, sindacati, volontariato e Terzo settore, i grandi esclusi dal governo di una città che solo dalla condivisione dei processi di decisione potrà rifiorire". (Com)