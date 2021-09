Roma 2021: Pd chiude campagna a Primavalle con Letta "centrosinistra unito, prove generali per 2023"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiude la campagna elettorale il Partito democratico e sceglie piazza Alfonso Capecelatro nel quartiere Primavalle di Roma. Il 3 e il 4 ottobre, in questa zona, si vota infatti anche per le suppletive del Collegio 11. Così oggi alla periferia ovest della Capitale è arrivato il segretario del Pd, Enrico Letta, insieme al candidato a sindaco Roberto Gualtieri e il candidato alle suppletive Andrea Casu. Da qui Letta, candidato alle suppletive di Siena, ha rilanciato l'importanza del centrosinistra unito anche in vista delle elezioni politiche del 2023. "Chiedo di fare un ultimo sforzo per Roberto Gualtieri e per Andrea Casu. Se verranno eletti potremo raccontare che queste elezioni non sono solo amministrative ma che siamo in grado di interpretare un centrosinistra unito e vincente e questa sarà la prova generale delle prossime elezioni politiche", ha detto Letta. (segue) (Rer)