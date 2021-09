Roma 2021: Pd chiude campagna a Primavalle con Letta "centrosinistra unito, prove generali per 2023" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gualtieri dal canto suo ha rivendicato un modello fatto di partecipazione e unione grazie a una coalizione larga che mette insieme 20 forze politiche e civiche della Capitale. "L'idea che Roma non sia mai stata governata così male come in questi anni accomuna tutti", ha affermato l'ex ministro dell'Economia. "Queste ultime ore saranno importantissime - ha aggiunto Gualtieri -, ce la metteremo tutta con la consapevolezza che abbiamo unito il centrosinistra e abbiamo costruito un clima umano e di fiducia, partendo dal rapporto con le persone. Abbiamo fatto pochi grandi eventi, ma tanta strada nei quartieri. È stata una scelta giusta e importante. A inizio campagna elettorale visto sentimento cupa rassegnazione, ma poi gradualmente ho visto i romani e le romane avere voglia di cambiare". Gualtieri infine ha sottolineato: "Cambieremo Roma tutti insieme con la partecipazione e con il noi, e non con l'uomo solo al comando. La città deve essere pulita ma deve anche essere protagonista delle grandi sfide del futuro". (segue) (Rer)