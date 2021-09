Roma 2021: Pd chiude campagna a Primavalle con Letta "centrosinistra unito, prove generali per 2023" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "ci sono problemi molto grandi e li possiamo fronteggiare solo uniti - ha detto Casu -. A Primavalle anche noi abbiamo fatto errori, dobbiamo avere l'umiltà di ammetterli. Ma Roma non è stata totalmente abbandonata perché grazie alla Regione Lazio si sono fatte delle cose importanti anche qui a Primavalle. Le grandi trasformazioni della città si sono fatte solo quando ci sono stati grandi sindaci, come Petroselli e Rutelli. Lo spirito di squadra è la cosa più bella, dobbiamo essere uniti per risolvere i problemi delle persone. È una grande battaglia per far rinascere Roma". (Rer)