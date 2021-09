Expo 2020: segretario generale Bie, Esposizione Dubai determinante per ripresa globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario generale dell'Expo 2020 degli Emirati Arabi Uniti, Nahyan Mubarak Al Nahyan, ha affermato che ospitando Expo 2020, Dubai mira a trasmettere un messaggio di pace e tolleranza al mondo. "Oggi diciamo a tutto il mondo, benvenuto negli Emirati Arabi Uniti e benvenuto a Expo 2020 che fornirà una piattaforma significativa per tutte le persone per connettersi, discutere e lavorare insieme". Insieme, ha aggiunto “trasmetteremo, dagli Emirati Arabi Uniti al mondo, un messaggio di tolleranza, convivenza e pace; un messaggio di progresso, prosperità e crescita; un messaggio di fratellanza, felicità e una ferma volontà di creare un futuro più luminoso per tutti”. (segue) (Res)