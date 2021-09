Expo 2020: segretario generale Bie, Esposizione Dubai determinante per ripresa globale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Expo circa il 90 per cento dei materiali da costruzione sarà riutilizzato per costruire edifici permanenti alla fine dei sei mesi della manifestazione. Il sito mira anche ad essere energeticamente autonomo e basso impatto ambientale, con sistemi di energia rinnovabile con una capacità totale combinata di 5,5 megawatt installati su tutti i progetti di costruzione permanente in tutto il sito Expo. Tutti gli edifici permanenti sono integrati con pannelli fotovoltaici e hanno incorporato sistemi di energia rinnovabile. Nello specifico il Padiglione della sostenibilità dispone di 12.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici sul tetto e sulle nervature e mira ad ottenere la certificazione Leed Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design). (Res)