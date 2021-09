© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prima cosa da fare per la Capitale è rimettere in piedi la macchina amministrativa perché sei non è efficiente si blocca tutto". Lo ha affermato il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, ospite del Tg4. "Roma deve tornare ad essere una città vitale mentre ora è ferma", ha aggiunto. (Rin)