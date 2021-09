© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Quirinale, "secondo me è di pessimo gusto tirare per la giacchetta Draghi e Mattarella. A me basta che non ci vada Prodi". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato nel corso dell'evento "Rinascita Italia: the young hope". "Ce ne occuperemo i primi di febbraio - ha aggiunto - sperando di chiuderla per San Valentino tutti felici e contenti".(Rin)