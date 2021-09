Ita: Scherer (Airbus), compagnia ha effettuato accurata valutazione, grati per accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita "ha effettuato un'accurata valutazione degli aeromobili e ha scelto Airbus per tutti i segmenti della propria flotta. Questo è molto gratificante ed è una testimonianza del grande valore della gamma di prodotti Airbus". Lo ha affermato Christian Scherer, chief commercial officer and head of Airbus International. "L’accordo - ha spiegato - stabilisce un punto di riferimento nella progressione verso la decarbonizzazione e l’efficienza. Fin dall'inizio, abbiamo lavorato a stretto contatto con Ita, ascoltando attentamente le loro esigenze. Oggi siamo orgogliosi e grati di essere al fianco di Itanella costruzione del suo futuro insieme. Grazie mille".(Rin)