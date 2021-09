Recovery: Salvini, soldi non sono un gentile omaggio ma prestiti da restituire con gli interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldi del Recovery "non sono un gentile omaggio. Per la maggior parte sono prestiti. L'Europa, dopo anni di austerità, non ce li regala. Sono soldi in prestito, che verranno restituiti con interessi entro il 2056". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso dell'evento "Rinascita Italia: the young hope". Commentando l'ipotesi che senza Draghi a palazzo Chigi, le risorse potrebbero essere sprecate, Salvini ha affermato: "Mario Draghi è una grande personalità, però penso che in Italia abbondino imprenditori" e personalità valide. "I popoli che hanno bisogno di eroi, hanno qualche problema", ha aggiunto.(Rin)