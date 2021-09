Usa: Senato approva disegno legge per finanziare governo federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che fornirà finanziamenti al governo federale fino al 3 dicembre per impedirne il blocco delle attività amministrative. Secondo quanto riferisce l’emittente “Cnn”, i senatori hanno votato con 65 voti a favore e 35 contrari per approvare la risoluzione 5305 della Camera degli Stati Uniti denominata Extending Government Funding and Delivering Emergency Assistance Act. Il disegno di legge include anche il sostegno finanziario per le conseguenze dell'uragano Ida e il sostegno a migliaia di sfollati afgani che sono fuggiti dal loro Paese in seguito alla conquista dell'Afghanistan da parte dei talebani (vietato in Russia) a metà agosto.(Nys)