© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monte dei Paschi di Siena precisa che, "rispetto a quanto già comunicato lo scorso 31 agosto, ed in ottemperanza alla informativa richiesta da Consob ai sensi dell’articolo 114 comma 5 del D.Lgs. numero 58/98", non ci sono "aggiornamenti da segnalare in merito alla 'soluzione strutturale' o all’operazione di rafforzamento patrimoniale.(Com)