Expo 2020: Dubai, apre ufficialmente la prima Esposizione universale in un Paese arabo (3)

- Expo 2020 Dubai si pone come uno degli eventi a livello globale tra i più importanti della storia recente, soprattutto per quanto riguarda l’area del Medio Oriente. Il sito si estende su una superficie di 4,38 chilometri quadrati in un quartiere completamente nuovo per la città di Dubai. La pianta parte da una piazza centrale sormontata dalla cupola Al Wasl, la struttura con la più grande superficie di proiezione a 360 gradi al mondo, da cui il complesso si estende organicamente in tre distretti a forma di petalo che richiamo le tre aeree tematiche: opportunità, sostenibilità e mobilità. Questi tre distretti tematici ospitano i 192 padiglioni nazionali dove saranno esposte le ultime novità di ogni Paese. Expo ha anche un’importanza cruciale per l’economia emiratina, con entrate previste fino a 33 miliardi di dollari derivanti dall’indotto e circa 300 mila posti lavoro. Il complesso di Expo ricalca quello che è uno dei tre sottotemi su cui si basa la manifestazione: la sostenibilità, alla quale è stato dedicato un intero padiglione, il Terra – The Sustainability Pavilion, e una strategia apposita per tutto il sito. (segue) (Res)