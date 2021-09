Expo 2020: Dubai, apre ufficialmente la prima Esposizione universale in un Paese arabo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Italia Dubai Expo 2020 sarà un'importante vetrina per le capacità d'innovazione e di fare rete dell'Italia e per dare un contributo alle sfide mondiali: dalla sostenibilità al clima, agli ulteriori sviluppi dei processi tecnologici. Il Padiglione Italia ha come “theme statement” “La bellezza unisce le persone” e vede un percorso espositivo che spazia dai tesori dell’arte ai prodotti della cucina giungendo fino alle più grandi innovazioni tecnologiche dell’industria aerospaziale ed energetica. Il Padiglione è considerata una delle attrazioni più raffinate presenti all’Expo di Dubai ed è situato tra i distretti “Opportunità e Sostenibilità”, una posizione strategica per il flusso di visitatori, stimato fino a 5 milioni lungo il corso dei sei mesi dell'evento. La realizzazione dell’edificio ha visto il coinvolgimento di 70 partner istituzionali, oltre 50 imprese sponsor, 15 Regioni e 30 Università, in un percorso espositivo curato dal direttore artistico Davide Rampello. (segue) (Res)