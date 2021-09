Expo 2020: Dubai, apre ufficialmente la prima Esposizione universale in un Paese arabo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frutto di un progetto firmato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria, il Padiglione Italia si sviluppa su 3.500 metri quadrati di superficie per 27 metri d'altezza ed è caratterizzato da una copertura formata da tre scafi rovesciati verde, bianco e rosso - che formano il più grande tricolore italiano mai realizzato - realizzati con il contributo di Fincantieri e verniciati con vernici sostenibili del Gruppo Boero prodotte da scarti alimentari. L'intero edificio viene ombreggiato in maniera sostenibile con l'uso di corde ignifughe e tende realizzate con plastica riciclata. La ventilazione sarà completamente naturale e l'ombreggiatura unica nel suo genere. Con la sua struttura innovativa e l’articolato percorso espositivo che vede al centro l’iconica copia in 3D del David di Michelangelo, la più fedele mai realizzata. Il Padiglione Italia mira a portare all'attenzione del pubblico le grandi sfide future dell'umanità: clima, spazio, dialogo interculturale, innovazione, digitalizzazione, salute, agricoltura e gli Obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. (Res)