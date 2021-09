Kosovo-Serbia: vicepremier Bislimi, Belgrado accetti bozza di accordo sulle targhe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato in precedenza dal ministro dell'Interno kosovaro, Xhelal Svecla, la Serbia avrebbe respinto una proposta del comandante della Kfor, generale Franco Federici, per sbloccare la situazione di tensione nel nord del Kosovo tramite la rimozione dei blocchi stradali e la contestuale sostituzione delle unità della polizia speciale kosovara (Rosu) con militari della missione Nato ai valichi di Jarinje e Bernjak. "Abbiamo detto che una volta rimosse le barricate, la presenza della polizia speciale non sarà più necessaria", ha dichiarato Svecla esternando apprezzamento per la contestuale possibilità di un impegno rafforzato da parte della missione Kfor nell'area al confine tra Kosovo e Serbia. Secondo il ministro dell'Interno kosovaro, la proposta della missione Kfor sarebbe stata respinta da "elementi estremisti" a Belgrado che agendo così "hanno dimostrato di non essere preoccupati realmente della presenza della polizia speciale, mentre i loro obiettivi sono profondamente politici e legati al danneggiamento della sovranità del nostro Paese". (segue) (Alt)