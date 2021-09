Serbia: von der Leyen, essenziale procedere su riforme e rapporti con Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono una forte sostenitrice del portare la Serbia nell'Ue e in questo contesto accolgo che la Serbia dia un forte focus alle riforme strutturali. Vi elogio per i passi che state intraprendendo. Questo lavoro duro ripagherà. E sostengo l'ambizione della Serbia", ha aggiunto Von der Leyen. "Sappiamo che la decisione è nelle mani degli Stati membri e per questo è essenziale progredire sulle riforme, sullo stato di diritto e sulla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo", ha sottolineato. (Seb)