Credito: Deutsche Bank chiuderà filiali in Italia e Spagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere questo obiettivo, la strategia prevede la stretta collaborazione tra i consulenti di clienti facoltosi e coloro che si occupano delle aziende a conduzione familiare. In tal modo, la banca vuole ottenere mandati per amministrare i patrimoni di facoltose famiglie imprenditoriali. Il piano è “già in atto in Italia, Spagna e Belgio seguiranno”. In Spagna, Deutsche Bank ha già chiuso alcune filiali e attualmente ne opera 158, in Italia il totale si è quasi dimezzato a 266 negli ultimi anni. (Geb)