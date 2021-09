Libia: Guerini, oggi vera partita si gioca sul piano politico-diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera partita in Libia si gioca oggi sul piano politico-diplomatico, accompagnando il Paese nel dare vita ad un governo rappresentativo e con una legittimazione popolare e in cui la presenza militare straniera diretta o in indiretta non sia elemento di condizionamento dei processi decisionali e politici. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo all'incontro "Dopo l'Afghanistan quale futuro per l'impegno militare italiano?". “Io credo che la Libia possa essere un esempio di un’esigenza del salto di qualità che a livello politico deve essere compiuto sul piano europeo per costruire una politica di difesa e sicurezza reale ed ambiziosa”, ha dichiarato Guerini. “Parliamo di uno scenario in cui non vi è stata un’agenda europea, in cui vi è stata competizione tra Paesi europei”, ha detto Guerini, sottolineando che “la mancanza di un’agenda e quindi di decisioni che la supportassero ha consentito ad altri attori di diventare protagonisti” come ad esempio Turchia e Russia. “Oggi la Russia ottiene (nel Mediterraneo) ciò che in passato non ha ottenuto”, ha osservato Guerini, ricordando le due basi russe in Siria e il ruolo in Libia. “Questo ci deve far riflettere. La mancanza di azione, di iniziativa, di ambizione comporta che poi altri attori possano costruire una loro agenda, possano costruire una loro presenza assertiva e possano imporre degli sbocchi funzionali al loro interesse nazionale”, ha affermato il ministro. “Noi siamo presenti con una presenza militare, abbiamo un accordo tecnico di cooperazione, stiamo costruendo gli elementi per rinnovare l’accordo”, ha concluso. (Res)