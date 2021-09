Agroalimentare: Battistoni-Mulè incontrano imprese e associazioni di categoria del comparto agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il sottosegretario all'Agricoltura, Francesco Battistoni, per essere venuto qui a Spoleto a sostenere Forza Italia e Maria Elena Bececco candidata sindaco". Lo sottolinea Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e candidato capolista di Forza Italia al consiglio comunale di Spoleto nel corso di un incontro con imprese e associazioni di categoria legate al comparto agricolo. "Possiamo assicurare una filiera diretta tra la città e il governo a servizio di un territorio che sul settore agroalimentare fonda gran parte del suo programma elettorale e dei suoi obiettivi di sviluppo economico e turistico". "La presenza del sottosegretario Mulè e del Sottosegretario Battistoni - ha proseguito la candidata sindaco Maria Elena Bececco - rappresenta plasticamente l'interesse di Forza Italia e del governo per questo territorio. Spoleto ha bisogno di rinascere e l'opportunità che abbiamo in questo momento con i fondi del Pnnr su cui si fonda il mio programma elettorale non possiamo lasciarcela sfuggire. L'agroalimentare è per noi un settore strategico per rilanciare l'economia della città". Il sottosegretario Battistoni nel sottolineare il suo sostegno ai candidati azzurri e il suo sostegno nelle materie di competenza ha sottolineato che "Mulè ha avuto il coraggio di candidarsi e metterci la faccia perché noi di Forza Italia siamo uomini del fare. Mi metto a disposizione della città di Spoleto e di questo territorio. Avete una grande ricchezza che è l'agricoltura, un settore importante che impone un collegamento diretto tra Spoleto, Roma e Bruxelles. E questo possiamo garantirvelo. I prodotti di questa area sono pregiati, di qualità, eccellenze internazionali da tutelare e promuovere".(Com)