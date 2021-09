Governo: Letta, mi sembra che Lega faccia gioco poliziotto buono e quello cattivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non do giudizi su quello che capita negli altri partiti, questo governo ha bisogno di compattezza e serietà da parte di tutti. Ognuno deve dire cosa ha intenzione di fare. In questo momento mi sembra che la Lega faccia il gioco del poliziotto buono e quello cattivo, dicendo tutto e il suo contrario. Noi ci aspettiamo invece che ci sia serietà sulle scelte e gli impegni". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a margine di una iniziativa elettorale nel quartiere di Primavalle, a Roma, riferendosi a quanto sta avvenendo in queste ore nella Lega. (Rin)