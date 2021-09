Brasile: Banca centrale stima inflazione 2021 all'8,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una finestra che è stata superata ancora una volta ad agosto, quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo (Ipca) misurato dall'Istituto nazionale di statistica (Ibge), è cresciuto del 9,68 per cento su anno (lo 0,87 per cento su mese). Il dato, legato principalmente dall'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia elettrica, risulta in crescita significativa per il settimo mese consecutivo. Non migliorano le previsioni per l'immediato futuro: l'Ipca-15, considerato anteprima dell'inflazione ufficiale del paese, si attesta a settembre all'1,14 per cento su mese, spingendo la proiezione dell'inflazione annuale al 10,05 per cento. Si tratta del dato mensile più alto dal 1994, inizio delle serie storiche dopo la riforma monetaria del "Plano Real". Dall'inizio dell'anno l'indicatore accumula un aumento pari al 7,02 per cento. (segue) (Brb)