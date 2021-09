Brasile: Banca centrale stima inflazione 2021 all'8,5 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corsa dell'inflazione, costante da inizio anno, ha spinto la Banca centrale, il 22 settembre, ad aumentare di cento punti base il tasso di sconto, Selic, portandolo al 6,25 per cento. Il Selic ha raggiunto così il maggior livello da luglio del 2019, quando era fissato al 6,5 per cento. La decisione, approvata all'unanimità dal Comitato di politica monetaria (Copom), risponde all'intenso e continuo aumento dell'inflazione a causa della crescita concomitante dei prezzi di alimenti, combustibili ed energia elettrica. Si è trattato del quinto ritocco consecutivo del tasso Selic. Da marzo a giugno 2021 il Copom era intervenuto con un rialzo del tasso di 0,75 punti percentuali ad ogni riunione (che si tiene ogni sei settimane). Da agosto però si è passati all'aumento di un punto percentuale a riunione. Il comitato ritiene infatti che il "ritmo di aggiustamento di un punto percentuale per riunione sia il più adeguato per garantire la convergenza dell'inflazione al target nell'orizzonte di riferimento e, contemporaneamente, consentire al Comitato di ottenere maggiori informazioni sullo stato dell'economia e sul grado di persistenza degli shock". Un intervento che il Copom ritene possibile replicare nella misura di un punto percentuale, in occasione della prossima riunione, prevista a fine ottobre. (segue) (Brb)