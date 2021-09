Egitto: ministero Interno, smantellato piano per rilanciare attività Fratelli musulmani

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- È stato smantellato un piano volto al rilancio dell’attività dei Fratelli musulmani in Egitto che cercavano di trovare fondi per finanziare “le sue attività terroristiche”. Lo ha annunciato in un comunicato il ministero dell’Interno egiziano. Secondo il ministero l’uomo d’affari attualmente detenuto dalle autorità Safwan Thabet avrebbe incaricato il leader dei Fratelli musulmani il leader dei Fratelli musulmani, Yahya Mahran, di sfruttare le sue società per trasferire fondi destinati all’organizzazione da investire “nelle sue attività terroristiche”. La televisione egiziana ha trasmesso un video che mostra il sequestro di 8 milioni e 400 mila dollari e diverse munizioni. Lo scorso 26 settembre, l'organizzazione per i diritti umani Amnesty International ha dichiarato che le autorità egiziane stavano “abusando” delle leggi anti-terrorismo detenendo “arbitrariamente” Thabet e suo figlio in condizioni considerate “una tortura”. Amnesty ha aggiunto che le autorità gli stanno riservando questo trattamento a causa “del loro rifiuto di consegnare i beni della società”. Safwan Thabet, 75 anni, è il fondatore di Juhayna, una delle più grandi aziende lattiero-casearie e di succhi di frutta in Egitto.(Res)